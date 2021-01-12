Президент Португалии заразился COVID-19

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом

Как передает Report, об этом сообщает сайт главы государства.

"Вчера тест на коронавирус президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то, что сегодня тест на наличие антигенов COVID-19 был отрицательным, стало известно, что в 22:40 (01:40 - бакинское время) ПЦР-тест дал положительный результат", - говорится в сообщении пресс-службы президента. Уточняется, что у португальского лидера нет симптомов заражения коронавирусом.

24 января в Португалии должны состояться президентские выборы, на которых Соуза, которому исполнилось недавно 72 года, собирается вновь баллотироваться.