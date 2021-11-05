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Президент Португалии решил распустить парламент

Президент Португалии решил распустить парламент Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил, что принял решение распустить Собрание республики (однопалатный парламент) и назначить на 30 января будущего года досрочные выборы в стране.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 01:19
Президент Португалии решил распустить парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил, что принял решение распустить Собрание республики (однопалатный парламент) и назначить на 30 января будущего года досрочные выборы в стране.

Как передает Report, выступление главы государства транслировала государственная радио-телевизионная компания Rádio e Televisão de Portugal.

"Я решил распустить Собрание республики и созвать выборы 30 января", - отметил президент. Данное решение главы государства было принято после того, как 27 октября парламент страны не поддержал проект бюджета Португалии на будущий год, который представило правительство. Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты обладает лишь 108 креслами в 230-местной палате. Таким образом, для одобрения бюджета политической силе было необходимо, чтобы парламентарии от других партий либо поддержали проект, либо воздержались при голосовании.

Португальская коммунистическая партия и Блок левых выступили против инициативы правительства, требуя, среди прочего, реформ в системе общественного здравоохранения, повышения пенсий и более значительного повышения минимальной заработной платы.

Ранее премьер говорил, что в случае внеочередных выборов вновь готов стать кандидатом от соцпартии на пост главы правительства.

Изначально волеизъявление было запланировано на 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliya Prezidenti parlamenti buraxacaq

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