Президент Португалии: Мы должны извиниться за свое колониальное прошлое и работорговлю

Португалия должна извиниться за свое колониальное прошлое и работорговлю.

Португалия должна извиниться за свое колониальное прошлое и работорговлю.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом заявил президент этой страны Марсело Ребелу ди Соуза.

Выступая на ежегодном праздновании в Португалии революции "Гвоздик" 1974 года, которая свергла диктатуру, Ребело де Соуза сказал, что страна должна выйти за рамки простых извинений за свое участие в трансатлантической работорговле.

"Извиниться иногда проще всего: вы извиняетесь, поворачиваетесь спиной, и дело сделано", - подчеркнул он, оговорив, что Португалия должна "взять ответственность" за свое прошлое.

Напомним, что XV-XIX вв. португальские суда похитили и насильно перевезли через Атлантику 6 миллионов африканцев и продали в рабство, в первую очередь в Бразилию.