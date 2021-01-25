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Президент Португалии лидирует на выборах главы государства

Президент Португалии лидирует на выборах главы государства Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства после обработки 95,89% протоколов.
Другие страны
25 января 2021 г. 02:56
Президент Португалии лидирует на выборах главы государства
Марселу Ребелу ди Соуза

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства после обработки 95,89% протоколов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие предварительные результаты объявило МВД страны.

По его информации, действующий президент получает 62,54% голосов. За ним следуют лидер крайне правой партии "Хватит" Андре Вентура (11,87%) и юрист и экс-дипломат Ана Гомеш (11,78%). Мариза Матиаш набирает 3,9% голосов избирателей, Жоау Феррейра - 3,82%, Виторину Силва - 3,35%, Тиагу Майан Гонсалвеш - 2,75%. Таким образом, Ребелу ди Соуза заручается необходимой поддержкой для победы в первом туре выборов.

Президентские выборы в Португалии состоялись на фоне роста темпов распространения коронавирусной инфекции в стране. Всего в республике с населением более 10 млн человек было выявлено более 636 тыс. случаев заражения, свыше 10,4 тыс. пациентов умерли. В преддверии голосования в стране был зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заболевших, а также суточный максимум смертей из-за коронавируса. В связи с этим власти Португалии приняли ряд мер, чтобы постараться гарантировать безопасное проведение выборов.

72-летний Ребелу ди Соуза изначально являлся явным фаворитом гонки. Действующий президент родился в 1948 году в Лиссабоне, окончил юридический факультет Лиссабонского университета, там же защитил докторскую диссертацию. В 1974 году присоединился к Социал-демократической партии (СДП), с 1982 по 1983 год занимал пост министра по делам парламента в правительстве Франсишку Пинту Балсемау. В 1989 году боролся за должность мэра Лиссабона.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliyada prezident seçkilərində hazırkı dövlət başçısı qalib oldu

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