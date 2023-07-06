Президент Португалии де Соуза упал в обморок во время мероприятия

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза потерял сознание в ходе посещения университета Нова Лисбоа в Кошта-де-Капарика и был госпитализирован "в качестве меры предосторожности".

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза потерял сознание в ходе посещения университета Нова Лисбоа в Кошта-де-Капарика и был госпитализирован "в качестве меры предосторожности".

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE, ссылаясь на анонимный источник в офисе президента.

По информации агентства, 74-летний португальский лидер упал в обморок в связи с плохим самочувствием после посещения факультета науки и технологии.

У де Соуза и ранее были проблемы со здоровьем. Например, в 2018 году он потерял сознание во время визита в Брагу, в 2017 и 2021 годах ему делали операции по удалению грыж, а в 2019 году президенту провели катетеризация, в ходе которой врачи выявили у пациента ряд крупных коронарных закупорок.

В январе правоохранительные органы Португалии задержали мужчину, который подозревается в подготовке нападения на президента республики Марселу Ребелу де Соузу.