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Президент Польши выступил за дальнейшее усиление восточного фланга НАТО

Президент Польши выступил за дальнейшее усиление восточного фланга НАТО В Варшаве хотели бы дальнейшего расширения военного присутствия на восточных границах Североатлантического альянса.
Другие страны
11 июня 2022 г. 06:58
Президент Польши выступил за дальнейшее усиление восточного фланга НАТО

В Варшаве хотели бы дальнейшего расширения военного присутствия на восточных границах Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в пятницу в Бухаресте президент Польши Анджей Дуда.

"Мы хотим расширения присутствия войск на восточном фланге НАТО, увеличения численности войск", - приводит Польское радио слова Дуды на саммите "Бухарестской девятки".

"Я надеюсь, что в будущем "усиленное присутствие на переднем крае" на восточном фланге НАТО могло бы быть преобразовано в "усиленную передовую оборону", что привело бы к значительному увеличению численности солдат Североатлантического альянса в сравнении с тем, что мы имеем сейчас", - сказал Дуда.

Он также высказался и за увеличение американского военного присутствия в восточной части Европы. По словам Дуды, эта проблема будет обсуждаться на саммите НАТО и на двустороннем уровне с представителями США.

Отметим, что в "Бухарестскую девятку" входят страны Центральной и Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

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