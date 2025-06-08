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Президент Польши выступил против ускоренного приема Украины в ЕС

Президент Польши выступил против ускоренного приема Украины в ЕС Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против ускоренного приема Украины в ЕС.
Другие страны
8 июня 2025 г. 01:08
Президент Польши выступил против ускоренного приема Украины в ЕС

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против ускоренного приема Украины в ЕС.

Как передает Report, свою точку зрения политик изложил в интервью венгерскому изданию Mandiner.

Он подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса важно учитывать интересы других стран, которые могут пострадать от ускоренного интеграционного процесса Украины.

"В данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский союз", — заявил Навроцкий, который выиграл выборы и должен официально вступить в должность 6 августа, после завершения срока полномочий действующего президента Анджея Дуды.

Он добавил, что Украина должна осознавать, что у других европейских государств, таких как Польша и Венгрия, есть свои собственные интересы. По его мнению, членство Украины в ЕС может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве этих стран.

Навроцкий отметил, что даже будучи кандидатом от оппозиционной партии "Право и справедливость", он не поддерживал эту идею и не изменит своего мнения после вступления в должность.

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