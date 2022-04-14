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Президент Польши выступил против диалога с Россией

Президент Польши выступил против диалога с Россией Президент Польши Анджей Дуда выступил против диалога с Россией.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 00:04
Президент Польши выступил против диалога с Россией
Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выступил против диалога с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляцию ведет Польское телевидение.

"Мы видели картину, которую нельзя понять и принять. Разрушенные жилые районы, разбомбленные дома обычных людей. Я сказал президенту Владимиру Зеленскому и президентам, что это не война, а терроризм. Если кто-то направляет самолеты, солдат бомбить жилые кварталы, убивать гражданских лиц, то это не война, а жестокость, бандитизм и терроризм. Это картина российского нападения на Украину, с которым мы никогда не можем смириться", - заявил Дуда в Киеве, куда он прибыл вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии.

"Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор", - добавил он.

При этом Дуда настаивает на новых санкциях и изоляции России. "Для тех, кто нарушает такие правила, нет места сегодня среди международного сообщества, которое взаимно признает друг друга. Когда мы говорим о санкциях и мерах в отношении напавшего, то это должны быть исключительные санкции, чтобы довели до завершения эту войну, и чтобы на будущее это было примером того, что так делать нельзя, что это недопустимо", - сказал он.

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