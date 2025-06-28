Президент Польши: Военный бюджет уже стал приоритетом

Мы выразили большую поддержку решению об увеличении расходов на оборонно-промышленный комплекс Украины и государств НАТО до 5 % — 3,5 % напрямую на оборонно-промышленный комплекс, 1,5 % — на поддержку организации. Для меня это большая радость.

Мы выразили большую поддержку решению об увеличении расходов на оборонно-промышленный комплекс Украины и государств НАТО до 5 % — 3,5 % напрямую на оборонно-промышленный комплекс, 1,5 % — на поддержку организации. Для меня это большая радость.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Потому что я добивался увеличения расходов на обороноспособность. Я пытался этого достичь ещё с марта 2024 года. Тогда к этому относились весьма скептически. Я рад, что благодаря лидерству президента Трампа и его жёсткой позиции государства НАТО наконец начали больше платить и работать над развитием своей организации. Для нас приоритет — это акцент на военные расходы", — добавил он.