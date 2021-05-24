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Президент Польши: Турция – наш самый надежный союзник в регионе

Президент Польши: Турция – наш самый надежный союзник в регионе Польша считает Турцию своим самым сильным и надежным союзником в регионе
Другие страны
24 мая 2021 г. 23:52
Президент Польши: Турция – наш самый надежный союзник в регионе
Анджей Дуда и Реджеп Тайип Эрдоган

Польша считает Турцию своим самым сильным и надежным союзником в регионе.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Дуда выразил благодарность президенту Эрдогану за участие турецких пилотов в охране воздушного пространства Польши.

По мнению главы государства, Турция и Польша в рамках НАТО могут предотвратить внутренние и внешние угрозы для двух стран.

Анджей Дуда выразил уверенность, что благодаря успешному торгово-экономическому сотрудничеству Турции и Польше удастся довести взаимный товарооборот до 10 млрд долларов.

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