Президент Польши: Турция – наш самый надежный союзник в регионе

Польша считает Турцию своим самым сильным и надежным союзником в регионе

Польша считает Турцию своим самым сильным и надежным союзником в регионе.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Дуда выразил благодарность президенту Эрдогану за участие турецких пилотов в охране воздушного пространства Польши.

По мнению главы государства, Турция и Польша в рамках НАТО могут предотвратить внутренние и внешние угрозы для двух стран.

Анджей Дуда выразил уверенность, что благодаря успешному торгово-экономическому сотрудничеству Турции и Польше удастся довести взаимный товарооборот до 10 млрд долларов.