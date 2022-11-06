О нас

Президент Польши: Страна больше не пойдет на уступки Еврокомиссии

Президент Польши: Страна больше не пойдет на уступки Еврокомиссии Польша больше не пойдет на уступки Еврокомиссии.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 22:49
Президент Польши: Страна больше не пойдет на уступки Еврокомиссии

Польша больше не пойдет на уступки Еврокомиссии.

Как передает Report, об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью журналу Sieci.

"Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги от KPO (Национальный план восстановления - ред.), наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается", — сказал Дуда.

Также польский лидер считает, что некоторые политики в Брюсселе хотят добиться смены власти в Польше.

"Мы точно знаем, что в Еврокомиссии есть группа, которая проводит политику, противоречащую основным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше наносят вред в Брюсселе. Мне жаль, но это факты. Как и факт, что леволиберальный лагерь, представители которого в основном сидят в ЕС, хочет любой ценой добиться смены власти в Польше", — отметил президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Polşa prezidenti: “Ölkə bundan sonra Avropa Komissiyasına güzəştə getməyəcək”

Самое читаемое

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi