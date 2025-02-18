Президент Польши созвал Совет нацбезопасности на фоне переговоров США и РФ

Президент Польши Анджей Дуда созвал на 24 февраля Совет национальной безопасности на фоне переговоров РФ и США и первых консультаций представителей Белого дома с европейскими союзниками по Украине.

Президент Польши Анджей Дуда созвал на 24 февраля Совет национальной безопасности на фоне переговоров РФ и США и первых консультаций представителей Белого дома с европейскими союзниками по Украине.

Как передает Report , об этом Дуда сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

"Я считаю, что пришло время обсудить эти международные проблемы в широком составе. Я принял решение созвать Совет национальной безопасности. Он пройдет в следующий понедельник", - сказал он.

Ранее польский лидер встретился со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом, который заверил его, что США не собираются уменьшать военное присутствие в Европе

Отметим, что в заседаниях Совбеза Польши принимают участие спикеры верхней и нижней палат парламента, премьер-министр, главы МИД, МВД, Минобороны, министр-координатор спецслужб, руководители парламентских фракций, представитель аппарата президента и глава Бюро национальной безопасности. В последний раз польский Совбез созывался перед саммитом НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года.