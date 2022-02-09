Президент Польши считает перемещения войск РФ самыми масштабными со II мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда считает перемещения российских войск в последнее время самыми масштабными со времен Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда считает перемещения российских войск в последнее время самыми масштабными со времен Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на брифинге по прибытии на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Встреча проходила в рамках так называемого Веймарского треугольника - трехстороннего формата с участием Германии, Франции и Польши.

"Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Беларуси, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля", - утверждал Дуда. "Мы все задаем себе вопрос, что будет дальше, каким будет эффект этих перемещений войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны", - добавил он.