Президент Польши: Россию нужно принудить выплатить компенсации Украине

Россию нужно принудить возместить ущерб Украине за разрушения в результате боевых действий.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время рабочего визита в Эстонию, где встретился с коллегой Аларом Карисом. На встрече лидеры обсудили российскую агрессию против Украины, сообщил TVN24.
"Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено в Украине", - заявил Дуда.
С начала полномасштабной войны Польша является одним из главных партнеров Украины. Страна оказывала финансовую, гуманитарную и военную помощь.