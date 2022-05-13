Президент Польши: Россию нужно принудить выплатить компенсации Украине

Россию нужно принудить возместить ущерб Украине за разрушения в результате боевых действий.

Россию нужно принудить возместить ущерб Украине за разрушения в результате боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время рабочего визита в Эстонию, где встретился с коллегой Аларом Карисом. На встрече лидеры обсудили российскую агрессию против Украины, сообщил TVN24.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено в Украине", - заявил Дуда.

С начала полномасштабной войны Польша является одним из главных партнеров Украины. Страна оказывала финансовую, гуманитарную и военную помощь.