Президент Польши: Россию необходимо принудить к миру

Запад должен применить все возможные меры, чтобы заставить Россию согласиться на мирные переговоры.
Как сообщает
"Если вы посмотрите российское телевидение, то увидите, в чем настоящая проблема", - добавил Дуда.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Анджея Дуду во время "Украинского завтрака" в Давосе. Он также поддержал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что война в Украине является не локальным, а глобальным конфликтом, который требует решения на международном уровне.
Отметим, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что постарается быстро закончить войну. А лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что сделает все возможное, чтобы война закончилась в 2025 году.