Президент Польши: Россию необходимо принудить к миру

Запад должен применить все возможные меры, чтобы заставить Россию согласиться на мирные переговоры.

Запад должен применить все возможные меры, чтобы заставить Россию согласиться на мирные переговоры.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Давосе.

"Если вы посмотрите российское телевидение, то увидите, в чем настоящая проблема", - добавил Дуда.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Анджея Дуду во время "Украинского завтрака" в Давосе. Он также поддержал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что война в Украине является не локальным, а глобальным конфликтом, который требует решения на международном уровне.

Отметим, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что постарается быстро закончить войну. А лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что сделает все возможное, чтобы война закончилась в 2025 году.