Президент Польши провел телефонный разговор с Байденом и Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне ракетного инцидента на востоке страны.

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне ракетного инцидента на востоке страны.

Как сообщает Report, информацию об этом в Twitter распространила пресс-служба главы польского государства.

Ранее две ракеты упали на село Пшеводов в Люблянском районе Польши, отметило радио ZET. По его информации, они попали в зерносушилки. В результате случившегося погибли два человека.

Напомним, что согласно Статье 5, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.