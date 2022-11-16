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Президент Польши провел телефонный разговор с Байденом и Зеленским

Президент Польши провел телефонный разговор с Байденом и Зеленским Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне ракетного инцидента на востоке страны.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 02:40
Президент Польши провел телефонный разговор с Байденом и Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне ракетного инцидента на востоке страны.

Как сообщает Report, информацию об этом в Twitter распространила пресс-служба главы польского государства.

Ранее две ракеты упали на село Пшеводов в Люблянском районе Польши, отметило радио ZET. По его информации, они попали в зерносушилки. В результате случившегося погибли два человека.

Напомним, что согласно Статье 5, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.

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