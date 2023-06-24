Президент Польши провел консультации с Минобороны и союзниками из-за ситуации в РФ

Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны страны в связи с ситуацией в России.

Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны страны в связи с ситуацией в России.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением", - написал он, отметив, что сложившуюся ситуацию он также обсудил с союзниками.

Отметим, что 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут "разбираться". Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

ФСБ РФ возбудило уголовное дело, а президент Владимир Путин назвал действия Пригожина мятежом. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции.