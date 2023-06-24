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Президент Польши провел консультации с Минобороны и союзниками из-за ситуации в РФ

Президент Польши провел консультации с Минобороны и союзниками из-за ситуации в РФ Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны страны в связи с ситуацией в России.
Другие страны
24 июня 2023 г. 12:07
Президент Польши провел консультации с Минобороны и союзниками из-за ситуации в РФ

Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны страны в связи с ситуацией в России.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением", - написал он, отметив, что сложившуюся ситуацию он также обсудил с союзниками.

Отметим, что 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут "разбираться". Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

ФСБ РФ возбудило уголовное дело, а президент Владимир Путин назвал действия Пригожина мятежом. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Prezidenti Rusiyadakı vəziyyətlə əlaqədar Müdafiə Nazirliyi və müttəfiqlərlə məsləhətləşmələr aparıb
Версия на английском языке Polish president holds consultations with Defense Ministry, allies over situation in Russia

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