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Президент Польши примет меры по освобождению арестованных политиков

Президент Польши примет меры по освобождению арестованных политиков Президент Польши Анджей Дуда знает, как освободить арестованных 9 января экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, но его план пока не будет разглашаться.
Другие страны
11 января 2024 г. 13:16
Президент Польши примет меры по освобождению арестованных политиков

Президент Польши Анджей Дуда знает, как освободить арестованных 9 января экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, но его план пока не будет разглашаться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью радиостанции RMF24 сообщил заведующий президентской канцелярией Марчин Масталерек.

"Я не хотел бы публично объявлять о шагах президента. Я знаю, что у него есть план. Он знает, что делать", - сказал чиновник.

Масталерек отметил, что "дело не закрыто" и "президент не изменит своей позиции".

10 января Дуда заявил, что потрясен арестом Каминьского и Вонсика и что "не успокоится, пока их не освободят". Он также подчеркнул, что "в последние дни [в Польше] происходят нарушения закона и польской конституции".

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