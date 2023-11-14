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Президент Польши назначил Моравецкого премьером

Президент Польши назначил Моравецкого премьером Президент Польши Анджей Дуда назначил возглавлявшего с 2017 года кабмин Матеуша Моравецкого премьер-министром и доверил ему право на формирование нового правительства.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 00:23
Президент Польши назначил Моравецкого премьером

Президент Польши Анджей Дуда назначил возглавлявшего с 2017 года кабмин Матеуша Моравецкого премьер-министром и доверил ему право на формирование нового правительства.

Как передает Report, об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

По ее информации, Дуда заявил, что надеется на успешное формирование кабинета министров. Как подчеркнул польский президент, Моравецкий заверил его, что способен создать правящую коалицию.

Именно поэтому президент доверил это нынешнему премьер-министру, пишет газета.

"Я верю, что впереди нас ждет еще много хорошего", - приводит издание слова Дуды.

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