Президент Польши: НАТО находится в состоянии боевой готовности

НАТО находится в состоянии боевой готовности

"НАТО находится в состоянии боевой готовности".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении в связи с инцидентом с ракетой на востоке его страны.

"Все лидеры, с которыми я разговаривал сегодня, соблюдали все положения Устава, включая статью 5, и заверили меня в своей союзнической поддержке. Мы вместе обсудим этот вопрос", - сказал глава государства.

Он отметил, что усилена подготовка вооруженных сил страны, в том числе системы ПВО: "Наши самолеты будут поддерживать авиацию союзников. Мы ведем себя спокойно и расчетливо".

При этом польский лидер заявил, что окончательных доказательств того, кто запустил ракету, нет: "Факт расследуется. Скорее всего, это была ракета российского производства".