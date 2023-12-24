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Президент Польши наложил вето на закон о финансировании госСМИ

Президент Польши наложил вето на закон о финансировании госСМИ Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, предусматривающий финансирование государственных СМИ.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 00:27
Президент Польши наложил вето на закон о финансировании госСМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, предусматривающий финансирование государственных СМИ.

Как передает Report, об этом Дуда сообщил на своей странице в социальной сети X.

"Я принял решение наложить вето на бюджетный закон на 2024 г., в который вошли 3 млрд злотых ($760 млн) на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства", – написал он.

По словам президента, попытка парламентского большинства выделить деньги на финансирование госСМИ через бюджетный закон неприемлема. Дуда также заявил, что после праздников внесет в сейм свой проект, предусматривающий, в частности, увеличение зарплат учителям.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что средства, которые выделяются на финансирование польского государственного информационного канала TVP, могут перенаправить на лечение детей с онкологией. Этот вопрос планируют обсудить на совете министров 27 декабря. Туск вновь стал премьер-министром Польши 11 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Prezidenti dövlət mediasının maliyyələşdirilməsi haqqında qanuna veto qoyub

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