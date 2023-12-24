Президент Польши наложил вето на закон о финансировании госСМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, предусматривающий финансирование государственных СМИ.

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, предусматривающий финансирование государственных СМИ.

Как передает Report , об этом Дуда сообщил на своей странице в социальной сети X.

"Я принял решение наложить вето на бюджетный закон на 2024 г., в который вошли 3 млрд злотых ($760 млн) на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства", – написал он.

По словам президента, попытка парламентского большинства выделить деньги на финансирование госСМИ через бюджетный закон неприемлема. Дуда также заявил, что после праздников внесет в сейм свой проект, предусматривающий, в частности, увеличение зарплат учителям.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что средства, которые выделяются на финансирование польского государственного информационного канала TVP, могут перенаправить на лечение детей с онкологией. Этот вопрос планируют обсудить на совете министров 27 декабря. Туск вновь стал премьер-министром Польши 11 декабря.