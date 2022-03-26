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Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС

Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС Президент Польши Анджей Дуда надеется, что планирующимся строительством АЭС в республике займутся американцы.
Другие страны
26 марта 2022 г. 17:38
Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что планирующимся строительством АЭС в республике займутся американцы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, власти Польши намереваются построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт. Первый из них планируется запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году. Подрядчик строительства до сих пор не назван.

"Мы благодарны за то, что продолжаем начатую программу сотрудничества в области мирной атомной энергии, строительства американских атомных электростанций в Польше, которые нам необходимы для реализации программы охраны климата и развития современной энергетики в нашей стране", - сказал Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве.

"Я верю глубоко в то, что партнерство между Польшей и Соединенными Штатами в области атомной энергетики в нашей стране в тесном сотрудничестве между нашими странами будет реализовано. Я верю в то, что эту программу с американскими фирмами, но под патронатом со стороны Белого дома нам удастся в ближайшее время реализовать, так как она Польше очень нужна", - добавил он.

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