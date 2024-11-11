Президент Польши Дуда встретится с Трампом до его инаугурации

Президент Польши Анджей Дуда сообщил о своем телефонном разговоре с победившим на выборах в США Дональдом Трампом.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил о своем телефонном разговоре с победившим на выборах в США Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам перед вылетом в Баку для участия в климатической конференции ООН (COP-29).

По его словам, политики в ходе беседы договорились о личной встрече до инаугурации нового хозяина Белого дома в январе.

"Президент Трамп сказал, что он благодарен за голоса польской диаспоры, и пообещал, что всегда будет помнить о Польше. Мы договорились встретиться до его официального вступления в должность, которое произойдет в январе. Мы также говорили о польском председательстве в ЕС и об одном из приоритетов - укреплении наших связей", - добавил польский лидер.

Напомним, что 5ноября по итогам президентских выборов в США Дональд Трамп обошел Камалу Харрис. Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года.