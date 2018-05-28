Президент Польши: Россия представляет собой главную угрозу для НАТО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Россия представляет собой главную угрозу для НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

"Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности", - сказал он. "Самый важный из них - Россия, подрывающая элементы международного уклада", - утверждает Дуда.

Глава польского государства выступил за укрепление трансатлантических связей, как главного гаранта безопасности в Европе, а также призвал к укреплению оборонных возможностей стран-членов и увеличению оборонных бюджетов. "Стабильная и безопасная Европа - лучшая американская инвестиция", - заявил он.