 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Польши решил пожертвовать свои органы

    Дуда призвал всех поляков подписать карту донора

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Польши Анджей Дуда подписал документ, разрешающий пожертвовать его органы после смерти, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    «Выражаю свое согласие на то, чтобы в случае моей смерти мои органы были пожертвованы», — сказал президент на открытии симпозиума трансплантологов Польши.

    Дуда призвал всех поляков подписать карту донора, подчеркнув, что «речь идет о том, чтобы ответить себе на вопрос, готовы ли вы принять, что мы не живем и не умираем сами для».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi