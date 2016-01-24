Президент Польши решил пожертвовать свои органы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Польши Анджей Дуда подписал документ, разрешающий пожертвовать его органы после смерти, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

«Выражаю свое согласие на то, чтобы в случае моей смерти мои органы были пожертвованы», — сказал президент на открытии симпозиума трансплантологов Польши.

Дуда призвал всех поляков подписать карту донора, подчеркнув, что «речь идет о том, чтобы ответить себе на вопрос, готовы ли вы принять, что мы не живем и не умираем сами для».