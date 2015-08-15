​Президент Польши предложил расширить свои полномочия в новой конституции

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Польша нуждается в новой конституции, заявил президент страны Анджей Дуда. Об этом передает Report со ссылкой на "Радио Польша".

Глава государства отметил, что со времени принятия основного закона в 1997 году образ и положение Польши в мире изменились.

Он подчеркнул, что Польша вступила в Евросоюз и НАТО, однако в конституции это не учитывается.

Дуда добавил, что "некоторые права граждан необходимо в конституции укрепить". При этом он подчеркнул, что внесение изменений в конституцию станет хорошим поводом подумать над ролью президента в стране, так как, по его мнению, в настоящее время у главы Польши относительно мало полномочий.