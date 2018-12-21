Президент Польши объявил траур в связи с гибелью шахтеров в Чехии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Польше объявлен общенациональный траур в связи с гибелью польских шахтеров в угольной шахте в Чехии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По уточненным данным, в результате взрыва 20 декабря в чешской угольной шахте погибли 13 человек, 12 из которых являются гражданами Польши.

"В связи со смертью 12 поляков, которые погибли в результате взрыва метана в угольной шахте в Чехии, воскресенье во всей Польше будет днем национального траура", - говорится в сообщении канцелярии польского президента.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий утром прибыл на место трагедии.

Сообщается, что еще десять горняков получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.