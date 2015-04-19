Президент Польши назвал главу ФБР невеждой

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент Польши Бронислав Коморовский назвал высказывание директора ФБР Джеймса Коми о причастности поляков к Холокосту невежеством и незнанием истории. Об этом, как сообщает "Радио Польша", он сказал в эфире TVP Info.

"Эти слова требуют реакции польского государства, и реакция уже есть", — отметил Коморовский. "Это требует от нас трудоемкой работы над разрушением плохих, оскорбляющих поляков стереотипов", - добавил он.

Коморовский также заявил, что эти слова не только искажают историческую правду, но и обижают людей, которые помогали евреям в Польше во время Второй мировой войны.

Ранее в воскресенье, 19 апреля, американского посла в Варшаве Стивена Малла вызвали в МИД Польши в связи с заявлением директора ФБР. "Дипломату вручат ноту протеста и призовут извиниться", - написал в Twitter пресс-секретарь польского министерства иностранных дел Марцин Войцеховский.

Перед визитом в МИД Малл сказал журналистам, что любые утверждения об ответственности Польши или любой другой страны кроме нацистской Германии за Холокост являются ошибочными и оскорбительными, передает Reuters. "Я думаю, что в более широком смысле послание Коми заключалось в том, что в мире много людей, которые помогали нацистским преступникам", — добавил глава дипмиссии. Он уточнил, что предположения о соучастии Польши в истреблении евреев не являются официальной позицией США. В Twitter Малл сообщил, что будет работать над тем, чтобы исправить положение.

Во время посещения музея Холокоста в Вашингтоне 15 апреля директор ФБР заявил: "Хорошие люди помогали убийству миллионов". "По их мнению, убийцы и их пособники из Германии, Польши, Венгрии и многих других стран не сделали ничего ужасного. Они убедили себя в том, что это было правильно, что они должны были это сделать (...) И это должно нас по-настоящему пугать", - сказал Коми. На следующий день вышла его статья в The Washington Post, написанная на основе речи в музее, передает Report со ссылкой на портал Lenta.Ru.