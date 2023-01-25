Президент Перу заявила о готовности уйти в отставку, когда будут назначены выборы

Президент Перу Дина Болуарте заявила о готовности уйти в отставку после того, как будет назначена дата досрочных выборов.

Президент Перу Дина Болуарте заявила о готовности уйти в отставку после того, как будет назначена дата досрочных выборов.

Как передает Report, об этом политик сказала во вторник в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте правительства страны.

"Я уйду, когда вы, господа конгрессмены, проголосуете и исполнительная власть созовет всеобщие выборы. Я не хочу и не намерена оставаться президентом дольше, чем установлено в соответствии с результатами выборов", - сказала она.

Она отметила, что не подаст в отставку без выполнения этих условий, как того требуют протестующие. По словам Болуарте, такое развитие событий приведет к ситуации "анархии и кризиса", что будет благоприятствовать секторам, занимающимся незаконной деятельностью, такой как контрабанда и незаконный оборот наркотиков.

После отстранения от власти главы государства Педро Кастильо 7 декабря 2022 года Перу охватили акции протеста. Их участники требуют отставки Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов.