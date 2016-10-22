Президент Перу стал объектом критики после своей жалобы на низкую зарплату

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Перу Педро Пабло Кучински пожаловался, что зарабатывает меньше, чем министры его правительства.

Как передает Report, видеозапись этой речи, сделанную во время выступления главы государства перед представителями муниципальных властей, опубликовала на своем сайте местная газета El Correo.

"Президент республики получает половину заработной платы министра. Вот здесь сейчас присутствуют два министра, вместе они зарабатывают в четыре раза больше, чем я. Разве это справедливо? Нам нужно это изменить", - заявил Кучински, говоря о необходимости реформы законодательства об оплате труда госслужащих.

Эти слова вызвали резкую критику среди пользователей соцсетей. Многие из них напомнили главе государства, что во время предвыборной кампании он называл своей единственной целью "мечту о служении Перу". Другие отметили, что Кучински как бывший экономист Всемирного банка, очевидно, привык получать зарплату, которая исчисляется в десятках тысяч долларов. В налоговой декларации, представленной в преддверии выборов главы государства, он сообщил о годовом доходе в размере 2,5 млн солей (около $735 тыс).

По данным газеты El Correo, заработная плата президента Перу составляет 15,6 тыс. солей ($4588) в месяц, в то время как министр центрального правительства получает около 30 тыс. солей в месяц. Минимальная зарплата в южноамериканской республике установлена на уровне 850 солей ($250).