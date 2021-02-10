Президент Перу сделал прививку от коронавируса

Президент Перу Франсиско Сагасти сделал прививку от COVID-19 нового вида.

Президент Перу Франсиско Сагасти сделал прививку от COVID-19 нового вида.

Как передает Report, процедура транслировалась в эфире государственного телеканала TV Peru .

"Я делаю прививку без страха, с уверенностью и надеждой", - сказал глава государства перед вакцинацией. По завершении процедуры перуанскому лидеру вручили прививочный сертификат. Через 21 день политику предстоит привиться второй дозой препарата производства китайской фармацевтической компании Sinopharm.

В Перу стартовал первый этап прививочной кампании с использованием доставленной в воскресенье вечером вакцины. Глава минздрава республики Пилар Массетти ранее сообщила, что глава государства первым получит вакцину от коронавируса, чтобы подать пример соотечественникам. Во вторник 50 тыс. из полученных 300 тыс. были отправлены самолетами ВВС страны в регионы. К настоящему моменту власти Перу договорились о поставках в страну до конца года 38 млн доз препарата Sinopharm, 20 млн доз вакцины Pfizer, 14 млн доз вакцины AstraZeneca. Еще 13,2 млн доз должны поступить в Перу по линии международного механизма COVAX.