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Президент Перу привел к присяге четвертый кабинет министров

Президент Перу привел к присяге четвертый кабинет министров Президент Перу Педро Кастильо привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал четвертым с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года.
Другие страны
9 февраля 2022 г. 08:13
Президент Перу привел к присяге четвертый кабинет министров

Президент Перу Педро Кастильо привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал четвертым с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года.

Как передает Report, церемония транслировалась на странице администрации президента в Facebook.

Председателем Совета министров был назначен конгрессмен Анибал Торрес Васкес, ранее возглавлявший министерство юстиции. Большинство членов предыдущего состава правительства, в том числе глава МИД Сесар Ланда, министр обороны Хосе Луис Гавидиа и министр экономики и финансов Оскар Грахам Ямаучи, сохранили свои кресла. Новых глав помимо Минюста, прежний руководитель которого стал премьер-министром, получили также министерство энергетики и шахт, Минсельхозразвития, Минздрав, Минприроды и министерство по делам женщин.

В конце января Кастильо объявил о решении обновить состав Совета министров после того, как в отставку подали глава МВД Авелино Гуильен и председатель правительства Мирта Васкес. По информации радиостанции RPP, Васкес объяснила свой уход "наличием в окружении главы государства неадекватной группы советников".

1 февраля Кастильо привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал третьим с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года. Председателем Совета министров был назначен конгрессмен Эктор Валер Пинто. Уже на следующий день в прессе появилась информация о том, что супруга нового премьера в 2016 году обвиняла его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери. В свете открывшихся обвинений в парламенте, который по закону должен утвердить назначенное президентом правительство, заявили о недопустимости назначения Валера Пинто главой кабмина и о намерении вынести ему вотум недоверия, после чего глава государства анонсировал очередные перестановки.

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