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Президент Перу предложила провести досрочные выборы в 2024 году

Президент Перу предложила провести досрочные выборы в 2024 году Президент Перу Дина Болуарте предложила провести выборы в стране раньше срока, в апреле 2024 года.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 10:23
Президент Перу предложила провести досрочные выборы в 2024 году

Президент Перу Дина Болуарте предложила провести выборы в стране раньше срока, в апреле 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на местное агентство Andina, она объявила, что будет согласовывать эту инициативу с Конгрессом. Из-за импичмента предыдущему президенту Педро Кастильо в Перу начались протесты.

Болуарте на фоне массовых беспорядков по всей стране, которые продолжаются с конца прошлой недели, обратилась с посланием к нации. Она объявила о введении чрезвычайного положения в районах, где прошли акции протеста.

Отметим, что 7 декабря парламент Перу объявил импичмент Кастильо. Его задержали по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Его пост передали его заместителю Болуарте. 8 декабря она приняла присягу и планировала остаться в должности до 26 июля 2026 года.

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