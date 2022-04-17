Президент Перу предложил разрешить в стране химическую кастрацию для преступников

Президент Перу Педро Кастильо в субботу предложил ввести обязательную химическую кастрацию для осужденных за изнасилование.

Президент Перу Педро Кастильо в субботу предложил ввести обязательную химическую кастрацию для осужденных за изнасилование.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В связи с ужасным случаем сексуального насилия в отношении похищенной трехлетней девочки в городе Чиклайо, которое потрясло всю страну, президент республики Педро Кастильо объявил, что правительство обсуждает введение радикальных мер, таких как обязательная химическая кастрация для насильников несовершеннолетних, подростков и женщин, как это уже делают в других странах мира", - говорится в сообщении.

Президент призвал Конгресс поддержать инициативу правительства для внесения изменений в уголовный кодекс страны. "Этот ужасный и нечеловеческий поступок заставляет нас как государство подумать о внедрении более жесткой государственной политики, которая защищала бы права самых незащищенных, которыми являются наши дети. Химическая кастрация - это вариант, мы не можем больше ждать", - приводит пресс-служба слова Кастильо.