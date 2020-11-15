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Президент Перу подал в отставку

Президент Перу подал в отставку Мануэль Мерино, Президент Перу, принесший присягу в качестве главы государства после отстранения парламентом Мартина Вискарры.
Другие страны
15 ноября 2020 г. 21:38
Президент Перу подал в отставку
Мануэль Мерино

Мануэль Мерино, Президент Перу, принесший присягу в качестве главы государства после отстранения парламентом Мартина Вискарры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Мерино объявил в воскресенье об уходе в отставку.

"В этот момент, когда Перу проходит через один из крупнейших политических кризисов, хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики без возможности отзыва (своего решения). Призываю к миру и единению всех перуанцев", - сказал Мерино, обращаясь к нации в эфире национального телевидения.

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Версия на азербайджанском языке Peru prezidenti istefa verdi

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