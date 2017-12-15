Президент Перу отказался уходить в отставку

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Перу Педро Кучински отказался уходить в отставку после коррупционного скандала, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Я не отрекусь ни от моей чести, ни от моих ценностей как президент всех перуанцев", — заявил Кучински в телеобращении к нации.
13 декабря была опубликована информация об уплате бразильской строительной компанией Odebrecht порядка 4,8 млн долларов двум фирмам, связанным с президентом Педро Кучински, якобы за консультационные услуги. Сам президент отверг участие в продвижении интересов Odebrecht.
Перуанская оппозиция потребовала немедленной отставки президента Кучински на фоне коррупционного скандала.
Сейчас по решению суда Умала и его супруга заключены под стражу.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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