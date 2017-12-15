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    Президент Перу отказался уходить в отставку

    По решению суда Умала и его супруга заключены под стражу© EPA

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Перу Педро Кучински отказался уходить в отставку после коррупционного скандала, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я не отрекусь ни от моей чести, ни от моих ценностей как президент всех перуанцев", — заявил Кучински в телеобращении к нации.

    13 декабря была опубликована информация об уплате бразильской строительной компанией Odebrecht порядка 4,8 млн долларов двум фирмам, связанным с президентом Педро Кучински, якобы за консультационные услуги. Сам президент отверг участие в продвижении интересов Odebrecht.

    Перуанская оппозиция потребовала немедленной отставки президента Кучински на фоне коррупционного скандала.

    Сейчас по решению суда Умала и его супруга заключены под стражу.

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