Президент Перу отказался отправлять в отставку главу правительства

Президент Перузаявил, что не стал принимать отставку председателя Совета министров Анибаля Торреса Васкеса, который направил ему соответствующее заявление двумя днями ранее.

Президент Перу заявил, что не стал принимать отставку председателя Совета министров Анибаля Торреса Васкеса, который направил ему соответствующее заявление двумя днями ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в Twitter.

"Я не принял отставку премьер-министра Анибаля Торреса, который обещает продолжать работать на благо нашей страны", - отметил глава государства.

Торрес Васкес вступил в должность 8 февраля и стал четвертым председателем Совета министров за время президентства Кастильо с июля прошлого года.