Президент Перу отказалась уходить в отставку и требует досрочных выборов

Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не считает нужным уходить со своего поста и призвала Конгресс (парламент страны) одобрить проведение досрочных выборов.

Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не считает нужным уходить со своего поста и призвала Конгресс (парламент страны) одобрить проведение досрочных выборов.

Как передает Report, об этом сообщают испаноязычные СМИ.

По ее словам, ее отставка "не решит проблемы". Она отметила, что со своей стороны сделала все, что могла, в частности направила в Конгресс законопроект о проведении выборов.

"Я требую, чтобы пересмотрели возможность проведения голосования по выборам", - сказала она.

16 декабря Конгресс не стал одобрять предложенную конституционную реформу о переносе выборов на 2023 год.