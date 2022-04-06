Президент Перу объявил об отмене комендантского часа

Президент Перу Педро Кастильо во вторник заявил об отмене решения о введении комендантского часа в столице страны - Лиме.

Президент Перу Педро Кастильо во вторник заявил об отмене решения о введении комендантского часа в столице страны - Лиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Перуано" - официальное издание правительства южноамериканской республики.

"Должен сообщить, что начиная с этого момента мы объявляем недействительным комендантский час, призываем народ Перу к спокойствию", - приводит издание слова главы государства.

Напомним, что вечером в понедельник Кастильо объявил о введении в Лиме и округе Кальяо комендантского часа с 02:00 до 23:59 вторника в связи с массовыми протестами против роста цен на топливо и удобрения. Несмотря на запрет выходить на улицы, в городе проходят массовые манифестации с требованием отставки президента.