О нас
Аудио новости

Президент Перу объявил об отмене комендантского часа

Президент Перу объявил об отмене комендантского часа Президент Перу Педро Кастильо во вторник заявил об отмене решения о введении комендантского часа в столице страны - Лиме.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 04:21
Президент Перу объявил об отмене комендантского часа

Президент Перу Педро Кастильо во вторник заявил об отмене решения о введении комендантского часа в столице страны - Лиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Перуано" - официальное издание правительства южноамериканской республики.

"Должен сообщить, что начиная с этого момента мы объявляем недействительным комендантский час, призываем народ Перу к спокойствию", - приводит издание слова главы государства.

Напомним, что вечером в понедельник Кастильо объявил о введении в Лиме и округе Кальяо комендантского часа с 02:00 до 23:59 вторника в связи с массовыми протестами против роста цен на топливо и удобрения. Несмотря на запрет выходить на улицы, в городе проходят массовые манифестации с требованием отставки президента.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
31 марта 2022 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi