Президент Перу объявил о введении в столице комендантского часа из-за волны протестов

Президент Перу Педро Кастильо объявил во вторник о введении комендантского часа в столице страны - Лиме.

Президент Перу Педро Кастильо объявил во вторник о введении комендантского часа в столице страны - Лиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение последовало после того, как в стране вспыхнули массовые протесты против роста цен на топливо и удобрения.

"Кабинет министров согласился объявить запрет на передвижения людей с 02:00 и до 11:59 во вторник, чтобы защитить фундаментальные права людей",- заявил Кастильо в обращении к стране, сообщает агентство Reuters.

Протесты в стране продолжаются уже вторую неделю и местами привели к насильственным действиям и столкновениям с полицией. По данным правительства, погибли 4 человека.

Власти Перу объявили о чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве страны, вызванной ростом цен на удобрения. Как отмечает агентство Reuters, это произошло после введения западных санкций против России, являющейся крупным поставщиком удобрений на мировые рынки.

Демонстрации начались после того, как на прошлой неделе протестующие блокировали ряд автодорог, ведущих к Лиме. Поставки продовольствия в столицу оказались заблокированными, что привело к росту цен на продовольствие.