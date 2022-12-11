Президент Перу назначила новых членов правительства

Президент Перу Дина Болуарте в субботу утвердила новый состав Совета министров (правительство) после вступления в должность в среду.
Правительство возглавил бывший прокурор по антикоррупционным делам Педро Ангуло Арана. Министром иностранных дел стала бывший заместитель главы внешнеполитического ведомства Ана Сесилия Герваси, которая ранее работала генеральным консулом в Канаде и США. Пост главы Минобороны достался Альберто Атароле, ранее занимавшему его с 2011 по 2012 год в администрации президента Ольянты Умалы. Министром внутренних дел назначен бывший начальник Национальной полиции Сезар Сервантес Карденас, покинувший службу в органах в сентябре 2021 года. Бывший замминистра экономики и финансов Алекс Алонсо Контрерас Миранда возглавил это ведомство.