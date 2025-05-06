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Президент переходного периода Сирии завтра совершит визит во Францию

Президент переходного периода Сирии завтра совершит визит во Францию Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 7 мая совершит визит во Францию. Это будет его первым визитом в Европу.
Другие страны
6 мая 2025 г. 09:44
Президент переходного периода Сирии завтра совершит визит во Францию

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 7 мая совершит визит во Францию. Это будет его первым визитом в Европу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В Париже он проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Макрон "подтвердит поддержку Францией строительства новой, свободной, стабильной, суверенной Сирии", отметил источник.

Глава французского государства еще в начале февраля пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Францию.

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