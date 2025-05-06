Президент переходного периода Сирии завтра совершит визит во Францию

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 7 мая совершит визит во Францию. Это будет его первым визитом в Европу.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
В Париже он проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Макрон "подтвердит поддержку Францией строительства новой, свободной, стабильной, суверенной Сирии", отметил источник.
Глава французского государства еще в начале февраля пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Францию.