Президент переходного периода Сирии завтра совершит визит во Францию

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 7 мая совершит визит во Францию. Это будет его первым визитом в Европу.

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 7 мая совершит визит во Францию. Это будет его первым визитом в Европу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В Париже он проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Макрон "подтвердит поддержку Францией строительства новой, свободной, стабильной, суверенной Сирии", отметил источник.

Глава французского государства еще в начале февраля пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Францию.