Обнародовано время проведения переговоров между правительством Афганистана и "Талибаном"

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Переговоры между правительством Афганистана и представителями "Талибана" пройдут 13 июля.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Афганистана Гани Ахмадзай.

Это первые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана за 14 лет.

"Прежде всего, переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана проводятся впервые за 14 лет. Само по себе это очень важно с психологической точки зрения. Перед нами стоят три задачи: первая - по итогам переговоров необходимо согласовать последующие встречи. Эта задача выполнена, ближайшая встреча состоится 13 июля или около того", - сказал он.

"Выполнена и вторая задача. Третья - ряд мер, направленных на укрепление доверия, в частности, отказ от насилия, ведь афганцы гибнут по обе стороны. Как президент Афганистана, я несу ответственность за то, чтобы положить конец этому кровопролитию. Идет работа и над мирными соглашениями. Надеюсь, они будут подписаны в кратчайшие сроки", - подчеркнул Ахмадзай.

По словам президента, необходимо определить повестку встречи, ключевые вопросы, по которым обе стороны будут работать совместно и последовательно.