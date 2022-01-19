О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Парагвая заразился коронавирусом

Президент Парагвая заразился коронавирусом Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заразился коронавирусной инфекцией, но переносит заболевание в легкой форме.
Другие страны
19 января 2022 г. 00:19
Президент Парагвая заразился коронавирусом

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заразился коронавирусной инфекцией, но переносит заболевание в легкой форме.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил минздрав страны.

"С легкими симптомами он продолжит соблюдать изоляцию в превентивных целях в соответствии с действующим санитарным протоколом", - говорится в Twitter ведомства.

Местная газета ABC Color уточняет, что глава государства с воскресенья ушел на самоизоляцию после того, как заражение коронавирусом выявили у первой леди страны Сильваны Лопес Морейра де Абдо. По данным газеты, оба они привиты от ковида.

С начала пандемии в Парагвае зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли 16 844 человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paraqvay Prezidenti koronavirusa yoluxub

Экслюзивные новости

Назначен новый начальник секретариата МВД
Назначен новый начальник секретариата МВД
18 января 2022 г. 09:29
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36
Уникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
ФотоУникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
17 января 2022 г. 16:31
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
17 января 2022 г. 14:23
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
17 января 2022 г. 13:05
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
17 января 2022 г. 10:30
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi