Президент Парагвая заразился коронавирусом

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заразился коронавирусной инфекцией, но переносит заболевание в легкой форме.

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заразился коронавирусной инфекцией, но переносит заболевание в легкой форме.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил минздрав страны.

"С легкими симптомами он продолжит соблюдать изоляцию в превентивных целях в соответствии с действующим санитарным протоколом", - говорится в Twitter ведомства.

Местная газета ABC Color уточняет, что глава государства с воскресенья ушел на самоизоляцию после того, как заражение коронавирусом выявили у первой леди страны Сильваны Лопес Морейра де Абдо. По данным газеты, оба они привиты от ковида.

С начала пандемии в Парагвае зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли 16 844 человека.