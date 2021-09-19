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Президенты Парагвая и Уругвая в присутствии Мадуро заявили, что не признают его главой Венесуэлы

Президенты Парагвая и Уругвая в присутствии Мадуро заявили, что не признают его главой Венесуэлы Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в присутствии венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что не признает легитимность его правительства.
Другие страны
19 сентября 2021 г. 00:09
Президенты Парагвая и Уругвая в присутствии Мадуро заявили, что не признают его главой Венесуэлы

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в присутствии венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что не признает легитимность его правительства.

Как передает Report, об этом сообщает газета El Financiero.

"Мое присутствие ни в каком виде и ни при каких условиях не является признанием правительства Николаса Мадуро. Позиция моего правительства никак не изменилась, и я считаю правильным заявить об этом прямо", - сказал он в начале своего выступления на саммите в Мексике.

С критикой правительства Венесуэлы на встрече также выступил президент Уругвая Луис Лакалье Поу. "Когда видишь, что в определенных странах нет полноценной демократии, не соблюдается принцип разделения властей, они используют репрессивный аппарат для подавления протестов, сажают в тюрьму оппозиционеров, не соблюдаются права человека, мы должны спокойно, но твердо заявить, что с беспокойством наблюдаем за тем, что происходит на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле", - отметил он.

В ответ Мадуро предложил президенту Парагвая и Уругвая провести с ним дебаты. "Выбирайте место и время Венесуэла готова на дебаты на тему демократии, на тему свобод", - заявил он в ходе своего выступления.

Напомним, что прилет Мадуро на саммит не планировался, поскольку ранее в Мексику прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

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Версия на азербайджанском языке Paraqvay və Uruqvay rəhbərləri Venesuela liderinə onu tanımadıqlarını deyiblər

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