Президент Парагвая даст показания по делу об энергетическом соглашении с Бразилией

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес даст показания по делу об энергетическом соглашении с Бразилией, спровоцировавшем внутриполитический кризис в стране.

Как передаёт Report, об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Мы готовы оказать полное содействие прокуратуре в расследовании и поисках правды", - написал политик в ответ на анонсированное ранее Генеральной прокуратурой Парагвая намерение вызвать его для дачи показаний в рамках расследования правонарушений при заключении соглашения о закупке у Бразилии электроэнергии ГЭС "Итайпу". Помимо главы государства, следователи намерены опросить также вице-президента южноамериканской республики Уго Веласкеса, который также выразил готовность содействовать правоохранителям.