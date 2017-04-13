Президент Палестины совершит официальный визит в США

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Государства Палестины Махмуд Аббас в начале мая этого года совершит официальный визит в США. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

По словам аль-Малики, Аббас во время визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

В марте Дональд Трамп пригласил Махмуда Аббаса посетить с визитом Белый дом. Помимо этого Трамп поговорил тогда по телефону с Аббасом и призвал его к диалогу с Израилем.