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    Президент Палестины совершит официальный визит в США

    Махмуд ​Аббас встретится в США с Трампом в начале мая

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Государства Палестины Махмуд Аббас в начале мая этого года совершит официальный визит в США. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

    По словам аль-Малики, Аббас во время визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    В марте Дональд Трамп пригласил Махмуда Аббаса посетить с визитом Белый дом. Помимо этого Трамп поговорил тогда по телефону с Аббасом и призвал его к диалогу с Израилем.

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