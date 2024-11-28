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Президент Палестины назвал имя временного преемника на случай смерти или ухода с поста

Президент Палестины назвал имя временного преемника на случай смерти или ухода с поста Президент Палестины Махмуд Аббас назвал имя временного преемника, который сменит его в случае смерти или ухода со своего поста.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 15:02
Президент Палестины назвал имя временного преемника на случай смерти или ухода с поста

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал имя временного преемника, который сменит его в случае смерти или ухода со своего поста.

Как передает Report, об этом Махмуд Аббас сообщил в комментарии Reuters.

Аббас отметил, что исполняющим обязанности будет назначаться председатель Палестинского национального совета (парламент), пост которого в настоящий момент занимает 75-летний Рауи Фаттух.

Он также подчеркнул, что находиться на этом посту преемник может не более 90 дней, в течение которых должны быть проведены президентские выборы.

Напомним, Рауи Фаттух уже исполнял обязанности президента Палестины после смерти Ясира Арафата в 2004 году. 89-летний Аббас является президентом Палестины с 2005 года и в последние годы регулярно испытывал проблемы со здоровьем.

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Версия на английском языке Palestinian president names interim successor if he has to leave post

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