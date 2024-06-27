Президент Палестины может посетить Россию в августе

Готовится визит в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса, о сроках будет объявлено позднее.

Готовится визит в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса, о сроках будет объявлено позднее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, этот визит готовится. Мы его ждем и своевременно объявим о сроках этого визита", - сказал он в ответ на вопрос, может ли Аббас посетить Россию до конца лета.

Отмечается, что Махмуд Аббас в ходе своего визита намеревается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Последняя личная встреча президентов двух стран прошла в феврале 2018 года.

Напомним, 25 июня Москву посетил замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.