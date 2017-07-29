Президент Палестины госпитализирован для обследования

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент Палестины Махмуд Аббас госпитализирован в связи с обследованием. Как передает Report, об этом сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на представителя администрации президента Набиля Абу Радина.

По словам представителя, речь идет о плановом мероприятии.

"Господин президент Махмуд Аббас проходит обычное плановое обследование… Президент покинет больницу в ближайшие несколько часов", — заявил Абу Радин.

Как он сообщил, госпитализация 82-летнего политика прошла в Рамалле.